الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ البحيرة تتفقدان المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، بتفقد المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور ، التابع لمركز البحوث الزراعية والممول من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع (EU-KAFI).

وذلك بحضور الدكتور تيبيريو كياري مدير الوكالة الإيطالية للتنمية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والدكتور يسري عبد القوي الصياد مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، ومنال السيد رجب رئيس الإدارة المركزية للمنحة والتعاون الفني بقطاع الزراعة الآلية.

ويُعد المركز من المراكز الرائدة في تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال الزيارة، استمعت المحافظ وسعادة السفيرة إلى عرض تقديمي تم خلاله استعراض أهم مكونات المشروع الذي يهدف إلى تدريب 50 متدربًا ليقوموا بدورهم بتدريب 150 مزارعًا لنقل التوعية الفنية لما يقرب من 80 ألف مزارع صغير، فضلًا عن توزيع الآلات والمعدات الزراعية الحديثة على محطات الخدمة الآلية بواقع 15 محطة تابعة لقطاع الزراعة الآلية، و5 محطات لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، و6 محطات لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وفي كلمتها، قدمت المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي على التعاون المثمر والدعم المستمر، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تُعد من أهم المشروعات المقامة على أرض محافظة البحيرة، نظرًا لطبيعتها الزراعية المتميزة وكونها من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأشارت المحافظ، إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، من خلال تدريبهم على أحدث أساليب الزراعة الحديثة تحت إشراف الخبراء الإيطاليين، باستخدام أجهزة ومعدات متطورة، بما يسهم في دعم جهود التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة بالمحافظة.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارتها الأولى لمحافظة البحيرة، وقدمت التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، خاصة في مجال الزراعة والري الحديث.

كما أشادت بما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف رفع مهارات المزارعين وتمكينهم من تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على استدامة التعاون والشراكة مع محافظة البحيرة في مختلف المجالات.

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

وزير الثقافة يستقبل مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نُقدّر دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والمعرفة بربوع الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتستلهم دروسه عبر منصتها الإلكترونية

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

