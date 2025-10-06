سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ البحيرة تتفقدان المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، بتفقد المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور ، التابع لمركز البحوث الزراعية والممول من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع (EU-KAFI).

وذلك بحضور الدكتور تيبيريو كياري مدير الوكالة الإيطالية للتنمية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والدكتور يسري عبد القوي الصياد مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، ومنال السيد رجب رئيس الإدارة المركزية للمنحة والتعاون الفني بقطاع الزراعة الآلية.

ويُعد المركز من المراكز الرائدة في تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال الزيارة، استمعت المحافظ وسعادة السفيرة إلى عرض تقديمي تم خلاله استعراض أهم مكونات المشروع الذي يهدف إلى تدريب 50 متدربًا ليقوموا بدورهم بتدريب 150 مزارعًا لنقل التوعية الفنية لما يقرب من 80 ألف مزارع صغير، فضلًا عن توزيع الآلات والمعدات الزراعية الحديثة على محطات الخدمة الآلية بواقع 15 محطة تابعة لقطاع الزراعة الآلية، و5 محطات لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، و6 محطات لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وفي كلمتها، قدمت المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي على التعاون المثمر والدعم المستمر، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تُعد من أهم المشروعات المقامة على أرض محافظة البحيرة، نظرًا لطبيعتها الزراعية المتميزة وكونها من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأشارت المحافظ، إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، من خلال تدريبهم على أحدث أساليب الزراعة الحديثة تحت إشراف الخبراء الإيطاليين، باستخدام أجهزة ومعدات متطورة، بما يسهم في دعم جهود التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة بالمحافظة.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارتها الأولى لمحافظة البحيرة، وقدمت التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، خاصة في مجال الزراعة والري الحديث.

كما أشادت بما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف رفع مهارات المزارعين وتمكينهم من تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على استدامة التعاون والشراكة مع محافظة البحيرة في مختلف المجالات.