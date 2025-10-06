محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، تخليدًا لذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعًا عن أمنها وسلامتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة،أسامه داود السكرتير المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

هذا وقد انطلقت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وأداء سلام الشهيد ثم قامت المحافظ ومدير الأمن والمستشار العسكري بوضع الإكليل، تقديرًا وإجلالًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين سطّروا ملحمة العزة والكرامة في حرب أكتوبر المجيدة.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة الباسلة، ولشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدةً أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة.

وأن ما نشهده اليوم من مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف المجالات هو امتداد لروح نصر أكتوبر التي ألهمت المصريين إرادة العبور إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، تحت قيادة الرئيس السيسي، نحو عبور جديد للجمهورية الجديدة يليق بتاريخ مصر وشعبها العظيم.

من الجدير بالذكر أن النصب التذكاري للجندي المجهول تم تصميمه بشكل مميز، حيث خطط بأسماء عدد من شهداء الوطن الأبرار، ليجسّد رموز التضحية والفداء، ويكون شاهدًا خالدًا على بطولات أبناء مصر الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وذودًا عن كرامته وعزّته.