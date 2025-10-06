قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انقلاب سيارتين في ترعة بالبحيرة| أسماء

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وانقلابهما بترعة بطريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة.  

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وانقلابهما بمياه ترعة مجاورة لطريق دمنهور شبراخيت أمام قرية دربك بنطاق مركز دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.

 وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارتين ميكروباص بمياه الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والأهالي من إنقاذ المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

 نتج عن الحادث وفاة أحمد سعيد فاروق، 38 عاما، مقيم مركز دمنهور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: جيهان على ضيف، 52 عاما، محمد كامل محمد، 50 عاما، إبراهيم محمد أحمد، 39 عاما، محمد ربيع عبد السلام، 45 عاما، مراد فرج عمار، 40 عاما، محمود عناني عبد المجيد، 40 عاما، أحمد مصطفى الجميل، 59 عاما، أيمن سامي، 40 عاما، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

البحيرة حادث تصادم شبراخيت محافظة البحيرة

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
