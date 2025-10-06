مصرع شخص وإصابة 8 إثر انقلاب سيارتين في ترعة بالبحيرة| أسماء

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وانقلابهما بترعة بطريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وانقلابهما بمياه ترعة مجاورة لطريق دمنهور شبراخيت أمام قرية دربك بنطاق مركز دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارتين ميكروباص بمياه الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والأهالي من إنقاذ المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

نتج عن الحادث وفاة أحمد سعيد فاروق، 38 عاما، مقيم مركز دمنهور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: جيهان على ضيف، 52 عاما، محمد كامل محمد، 50 عاما، إبراهيم محمد أحمد، 39 عاما، محمد ربيع عبد السلام، 45 عاما، مراد فرج عمار، 40 عاما، محمود عناني عبد المجيد، 40 عاما، أحمد مصطفى الجميل، 59 عاما، أيمن سامي، 40 عاما، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.