شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوي داود الثانوية بنات، على إلقاء نفسها من الدور الخامس بالمدرسة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بإلقاء طالبة بمدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوى، نفسها من الطابق الخامس بالمدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لموقع الحادث وتبين من المعاينة سقوط طالبة بالصف الثاني الثانوي وإصابتها بإصابات بالغة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

وبسؤال مدير المدرسة أقر بتوجه الطالبة فور وصولها إلى المدرسة للطابق الأخير والقفز أرضا، مؤكدًا أنه لم يظهر عليها أي علامات أو نية للانتحار، وبتفتيش حقيبة الطالبة عثر بداخلها على خطاب كتبت فيه رسالة لأسرتها تطالبهم بمسامحتها على تخلصها من حياتها وطالبتهم بالدعاء لها بالرحمة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه قرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز حوش عيسى، التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع إجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

البحيرة حوش عيسى طالبة انهى حياتها امن البحيرة

