قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوي داود الثانوية بنات، على إلقاء نفسها من الدور الخامس بالمدرسة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بإلقاء طالبة بمدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوى، نفسها من الطابق الخامس بالمدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لموقع الحادث وتبين من المعاينة سقوط طالبة بالصف الثاني الثانوي وإصابتها بإصابات بالغة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

وبسؤال مدير المدرسة أقر بتوجه الطالبة فور وصولها إلى المدرسة للطابق الأخير والقفز أرضا، مؤكدًا أنه لم يظهر عليها أي علامات أو نية للانتحار، وبتفتيش حقيبة الطالبة عثر بداخلها على خطاب كتبت فيه رسالة لأسرتها تطالبهم بمسامحتها على تخلصها من حياتها وطالبتهم بالدعاء لها بالرحمة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه قرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز حوش عيسى، التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع إجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.