البحيرة: قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لخدمة أهالي عزبة صيدع بكفر الدوار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوسيع مظلة الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا.

حيث نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية شاملة بعزبة صيدع التابعة لقرية دفشو، استفاد منها 221 مواطن.

شملت القافلة إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات، تضمنت: الرمد 45 حالة ، الباطنة 50، الأسنان 50 ، الجلدية 46، والعظام 30 ، كما تم توفير نظارات طبية لـ 22 مواطناً وتحويل 10 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.