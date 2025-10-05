ضبط 8676 زجاجة زيت تمويني قبل تهريبها بالبحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمستودعات لضبط المنظومة التموينية والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار بالسلع المدعمة والمقررات التموينية.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، حملات تموينية بمركزي كفر الدوار وأبو حمص أسفرت عن بمركز كفر الدوار ضبط 8676 زجاجة زيت تمويني تم تجميعها بغرض تهريبها خارج المحافظة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمركز أبو حمص تم ضبط 50 أسطوانة غاز منزلية تباع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا 1000 لتر سولار داخل إحدى المزارع يُستخدم في غير الغرض المخصص له، بالإضافة إلى ضبط 200 كرتونة مياه غازية داخل مصنع يدار بدون ترخيص، و10 شكائر أسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق ،كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بجميع المراكز والمدن، لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للمساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية والمواد البترولية المدعمة.