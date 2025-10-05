التفاصيل الكاملة | أم أنهت حياة طفلتها الرضيعة داخل دولاب بالبحيرة

شهدت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، جريمة بشعة، حيث أقدمت ربة منزل "مطلقة" على إنهاء حياة ابنتها الرضيعة، بوضعها في الدولاب ووضع الملابس فوقها، وذلك بغرض اتهام خطيبها باختطاف الرضيعة، لعدم وفائه بالزواج منها.

وكشفت أسرة الطفلة "كيان"، البالغة من العمر 6 أشهر، تفاصيل تخلص والدتها منها بطريقة بشعة، حيث أخفت الأم ابنتها من زوجها الأول داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها بخطفها، للانتقام منه لفسخ الخطوبة، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجوعها للمنزل وجدتها جثة هامدة.

أوضحت جدة الطفلة : إنها فوجئت بطليقة نجلها تصرخ وتخبرها أنها لا تجد طفلتها، وظنوا جميعا أنها خُطفت فأبلغوا الأجهزة الأمنية، مضيفة: أم الطفلة كانت بتدور عليها معانا وهي مخبياها وحاطة عليها كوم هدوم لحد ما البنت اتخنقت وماتت.

وأضافت: بأنها كانت أول حفيدة لنا، وكانت منورة بيتنا وحياتنا، وحسبي الله ونعمل الوكيل في والدتها، ومش مصدقة إزاي أم تعمل في بنتها كدا، وأنا واثقة في القضاء المصري إنه هيجيب حق كيان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالابلاغ عن تغيب نجلتها، الطفلة "كيان" البالغة من العمر 6 شهور عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وبمواجهتها اعترفت بأنها مطلقة من والد الطفلة، ومخطوبة لشخص آخر وخلال الفترة القليلة الماضية، قام هذا الشخص بفسخ الخطبة، مما أغضبها فقامت بإخفاء، الطفلة داخل الدولاب الخاص بحجرة نومها، لإلقاء التهمة عليه انتقاما من فسخ الخطبة، إلا أنها عقب عودتها للمنزل اكتشفت وفاة الطفلة.