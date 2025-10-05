قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
سكرتير البحيرة يشهد ندوة دور مصر والإعلام في دعم القضية الفلسطينية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 شهد اللواء حسن موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، أمس السبت ، الندوة التثقيفية التي عُقدت تحت عنوان “دور مصر والإعلام في دعم القضية الفلسطينية ”، والتي تأتي ضمن البرنامج الثقافي المتنوع للمعرض الهادف إلى تعزيز الوعي الوطني ودعم القضايا القومية والعربية.

وقد شارك في الندوة الكاتب الصحفي الكبير صلاح البلك نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، الذي استعرض الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في نصرة القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت الداعم الأول للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وأن الإعلام المصري كان شريكًا فاعلًا في نقل الحقيقة ودعم الموقف المصري المتوازن والداعي إلى السلام العادل والشامل.

كما أدار اللقاء الكاتب الصحفي حمدي قاسم، الذي أشار في كلمته إلى أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي العام تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة الجهود الإعلامية لمواجهة حملات التضليل ونصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وخلال الندوة، تم اجراء حوار مفتوح مع الحضور من المثقفين ورواد المعرض وطلاب الجامعات، الذين أكدوا اعتزازهم بالدور المصري الثابت والمشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية .

وأكد سكرتير عام البحيرة أن معرض دمنهور الثامن للكتاب يشهد إقبالًا متزايداً من الزائرين، ويستمر في تقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تُجسد روح التنوير والتواصل الثقافي، لتعزيز الحراك الثقافي والفكري بالمحافظة.

