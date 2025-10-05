محافظ البحيرة تتابع ارتفاع مناسيب المياه بأراضي طرح النهر

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف الحالي بشأن ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر والمناطق منخفضة المنسوب، وكذا أعمال تصريف المياه بها.

جاء ذلك خلال متابعتها من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة الجهود المبذولة للحد من إرتفاع منسوب المياه بالاراضي طرح النهر بالمراكز الواقعة على النيل.

وأكدت المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، خاصة وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وغرف العمليات بالمراكز والمديريات وقطاعي الري والحماية المدنية، وذلك لتحقيق الاستجابة الفورية لأي طارئ والتعامل السريع مع بلاغات المواطنين، مشددةً على أن سلامة المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية تأتي على رأس أولويات المحافظة.

كما أكدت المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس واستقبال موسم الشتاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراجعة جاهزية المعدات وسيارات شفط وكسح المياه، إلى جانب تطهير المصارف والمجاري المائية والبيارات بصفة دورية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتدخل العاجل عند الحاجة، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي طارئ.