بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على ارتفاع مناسب مياه نهر النيل في أراضي بالمنوفية والبحيرة .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :" وجهت المحافظين في المحافظات التي بها أراضي ومبان تضررت بسبب ارتفاع مناسيب المياه تقدم المساعدات الأولية للمواطنين

وتابع :" المحافظات اللي إحنا عارفين هيحصل فيها ازمة وهم المنوفية والبحيرة وجهنا لهم إنذارات للأراضي المعرضة أن ترتفع فيها مناسيب المياه".

وأكمل مدبولي :" كل الأراضي والمباني المقامة على المناطق التي حذرنا بأنها سوف يرتفع فيها منسوب المياه هي أراض طرح نهر وتم إنشائها بالتعدي على أملاك الدولة".