قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي :15% من العارضين في تراثنا يصدرون منتجاتهم وأصبحوا مصدراً للعملة الصعبة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقب افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بأرض المعارض الدولية نيابة عن رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية.

وقال رئيس الوزراء: أشرف اليوم بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح معرض تراثنا، هذا المعرض الذي نشرف كل عام بأن يكون مصدر سعادة لنا، لما يشهده عاماً بعد عام من تطوير كبير جداً لهذه الحرف التراثية المهمة، والتي كانت توجيهات الرئيس بأنه لابد من الحفاظ عليها من الإندثار والتدهور مع التوسع والتطوير والتحديث لها لكي تكون جزءا فاعلا في خلق فرص عمل، وكذلك أن تكون جزءًا من الاقتصاد القومي للدولة المصرية، كما تسهم في أن تكون مصدراً للدخل لمئات الآلاف وملايين الأسر، وتوفر فرصا تصديرية كبيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا العام يوجد أكثر من 1200 عارض تقريباً، والجيد في هذا الأمر، أن 34% منهم يعرض لأول مرة، والأكثر تميزاً أن أكثر من من 80% من هذه الشركات التي تعرض اليوم تمكنت من توفيق أوضاعها، وانضمت للإقتصاد الرسمي، وأصبح لها حسابات بنكية مثل البنك الأهلي، وبالتالي أصبحت هذه القطاعات أرقامها معلنة ومتضمنة في نمو الاقتصاد الإجمالي للدولة.

وقال رئيس الوزراء: الشئ الآخر المهم جداً، أن أكثر من 60% من العارضين، مشاركة من المرأة المصرية، وهي موجودة وترأس المؤسسات العارضة في هذا المعرض الكبير، وهذا يعد جزءاً مهماً من هدفنا في تمكين المرأة، وأن يكون للمرأة المصرية مصدر دخل، كونها جزءًا أساسياً في تكوين الأسرة وتسهم مع رب الأسرة في تحسين مستوي المعيشة للأسرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نشرف هذا العام بوجود دولة تونس الشقيقة كضيف شرف، بالإضافة إلى تواجد العديد من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب تواجد نسبة كبيرة جداً من ذوي الهمم، وهو دائماً ما يعد مصدر سعادة لنا كحكومة، بأن نري فرص عمل لأبناء مصر من ذوي الهمم.

وتابع رئيس الوزراء: ومع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أيضاً اليوم مع الصندوق العربي للسياحة ستكون هناك فرصة لزيادة الصادارات، والشئ المهم أيضاً، أن 15% من العارضين المتواجدين يصدرون منتجاتهم، وأصبحوا مصدراً للعملة الصعبة للدولة المصرية، وهو ما يدفعنا للقول بأننا إذا كنا نُصدر اليوم بقيمة تعادل 200 مليون دولار، نستهدف خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة أن يصل هذا الرقم لأكثر من 600 مليون دولار.

وأعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لكل العاملين والمشاركين في هذا المعرض، متمنياً أن يضم المعرض العام القادم عدداً أكبر من العارضين، لما لهذه الصناعات من دور في الحفاظ على تراث مصر الكبير الممتد لآلاف السنين، بما تشمله من مناطق حدودية مثل سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة.

الوزراء رئيس الوزراء تراثنا الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

الصيام

حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته .. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

الجمع بين الصلوات

ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.. دار الإفتاء تجيب

احدى القوافل الدعوية في شمال سيناء

الخطاب الديني المعتدل.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية مكثفة إلى المحافظات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد