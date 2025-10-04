مدبولي :15% من العارضين في تراثنا يصدرون منتجاتهم وأصبحوا مصدراً للعملة الصعبة

عقب افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بأرض المعارض الدولية نيابة عن رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية.

وقال رئيس الوزراء: أشرف اليوم بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح معرض تراثنا، هذا المعرض الذي نشرف كل عام بأن يكون مصدر سعادة لنا، لما يشهده عاماً بعد عام من تطوير كبير جداً لهذه الحرف التراثية المهمة، والتي كانت توجيهات الرئيس بأنه لابد من الحفاظ عليها من الإندثار والتدهور مع التوسع والتطوير والتحديث لها لكي تكون جزءا فاعلا في خلق فرص عمل، وكذلك أن تكون جزءًا من الاقتصاد القومي للدولة المصرية، كما تسهم في أن تكون مصدراً للدخل لمئات الآلاف وملايين الأسر، وتوفر فرصا تصديرية كبيرة.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا العام يوجد أكثر من 1200 عارض تقريباً، والجيد في هذا الأمر، أن 34% منهم يعرض لأول مرة، والأكثر تميزاً أن أكثر من من 80% من هذه الشركات التي تعرض اليوم تمكنت من توفيق أوضاعها، وانضمت للإقتصاد الرسمي، وأصبح لها حسابات بنكية مثل البنك الأهلي، وبالتالي أصبحت هذه القطاعات أرقامها معلنة ومتضمنة في نمو الاقتصاد الإجمالي للدولة.

وقال رئيس الوزراء: الشئ الآخر المهم جداً، أن أكثر من 60% من العارضين، مشاركة من المرأة المصرية، وهي موجودة وترأس المؤسسات العارضة في هذا المعرض الكبير، وهذا يعد جزءاً مهماً من هدفنا في تمكين المرأة، وأن يكون للمرأة المصرية مصدر دخل، كونها جزءًا أساسياً في تكوين الأسرة وتسهم مع رب الأسرة في تحسين مستوي المعيشة للأسرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نشرف هذا العام بوجود دولة تونس الشقيقة كضيف شرف، بالإضافة إلى تواجد العديد من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب تواجد نسبة كبيرة جداً من ذوي الهمم، وهو دائماً ما يعد مصدر سعادة لنا كحكومة، بأن نري فرص عمل لأبناء مصر من ذوي الهمم.

وتابع رئيس الوزراء: ومع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أيضاً اليوم مع الصندوق العربي للسياحة ستكون هناك فرصة لزيادة الصادارات، والشئ المهم أيضاً، أن 15% من العارضين المتواجدين يصدرون منتجاتهم، وأصبحوا مصدراً للعملة الصعبة للدولة المصرية، وهو ما يدفعنا للقول بأننا إذا كنا نُصدر اليوم بقيمة تعادل 200 مليون دولار، نستهدف خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة أن يصل هذا الرقم لأكثر من 600 مليون دولار.

وأعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لكل العاملين والمشاركين في هذا المعرض، متمنياً أن يضم المعرض العام القادم عدداً أكبر من العارضين، لما لهذه الصناعات من دور في الحفاظ على تراث مصر الكبير الممتد لآلاف السنين، بما تشمله من مناطق حدودية مثل سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة.