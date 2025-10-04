مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا حول صناعة الدواء في مصانع الأدوية التابعة للشركات القابضة لصناعات الأدوية بمحافظة القليوبية .

ومن جانبه استعرض الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية تطوير الشركة القابضة للأدوية قائلا إن أول شركة بدأت عام ١٩٣٩، ثم شركة أخرى عام ١٩٤٠ وآخر شركة كانت ١٩٦٣ .

وأضاف أنه تم وضع الرؤية الاستراتيجية لشركة القابضة لصناعة الدواء في إطار رؤية مصر 2030 مشيرا الى أنهم مروا بتحديات اقتصادية وتحديات بشرية وتحديات تشغيلية.

وتابع خلال عرضه تطوير الشركات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلى أننا تغلبنا علي العديد من التخديات لتطوير الشركات الدوائية.