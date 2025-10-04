قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح عدد من مصانع الادوية التابعة لقطاع الاعمال العام لافتا ان شركة النصر للكيماويات الدوائية أنشأت عام ١٩٣٩ لتوفير الادوية للمصريين .
واضاف مدبولي ان مصانع الأدوية تعمل علي تلبية احتياجات السوق المصري من الادوية والمستلزمات المختلفة مشيرا الى اننا نعمل علي انشاء مصنع للمواد الخام مشيرا الي ان مصنع انتاج الخامات الدوائية هو قطاع استراتيجي مهم لدولة المصرية .

وأكد مدبولي حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من اصولها خاصة في القطاعات ذات الاولوية مشيرا الي ان الشركة منذ فترة طويلة تحقق ارباح .
وأشار إلي أن مصر لديها ١٨٠ شركة لانتاج الادوية وتنتج ٩٢٪؜ من احتياجات مصر من الادوية.

الدكتور مصطفي مدبولي مصانع الادوية أدوية مصر الحكومة

