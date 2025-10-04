رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح عدد من مصانع الادوية التابعة لقطاع الاعمال العام لافتا ان شركة النصر للكيماويات الدوائية أنشأت عام ١٩٣٩ لتوفير الادوية للمصريين .

واضاف مدبولي ان مصانع الأدوية تعمل علي تلبية احتياجات السوق المصري من الادوية والمستلزمات المختلفة مشيرا الى اننا نعمل علي انشاء مصنع للمواد الخام مشيرا الي ان مصنع انتاج الخامات الدوائية هو قطاع استراتيجي مهم لدولة المصرية .

وأكد مدبولي حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من اصولها خاصة في القطاعات ذات الاولوية مشيرا الي ان الشركة منذ فترة طويلة تحقق ارباح .

وأشار إلي أن مصر لديها ١٨٠ شركة لانتاج الادوية وتنتج ٩٢٪؜ من احتياجات مصر من الادوية.