مدبولي: 15% من عارضي «تراثنا» يصدرون منتجاتهم.. وتوقعات بزيادة أعدادهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 15% من العارضين في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية يقومون بتصدير منتجاتهم إلى الخارج، ما جعلهم مصدرًا هامًا للعملة الصعبة للدولة المصرية.

الدولة تستهدف صادرات بقيمة 500 إلى 600 مليون دولار

وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة صادرات الحرف اليدوية إلى ما بين 500 و600 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة، في إطار دعم الاقتصاد القومي.

إحياء التراث في المناطق الحدودية

وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركة مناطق مثل سيناء، حلايب وشلاتين، والنوبة في المعرض، بهدف إحياء التراث المصري وتعزيز تواجد هذه المناطق في السوق المحلية والدولية.

"تراثنا" منصة لتمكين المرأة وتوسيع السوق التصديرية

وذكر مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب افتتاح المعرض نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعرض يشهد حضورًا مميزًا للمرأة المصرية في إطار جهود التمكين الاقتصادي، مؤكدًا توجيهات الرئيس بالحفاظ على الحرف اليدوية وتطويرها.

مشاركة دولية واسعة في معرض "تراثنا" 2025

تستضيف النسخة السابعة من المعرض هذا العام 5 دول منها تونس كضيف شرف، إلى جانب الإمارات، الأردن، الجزائر وباكستان، ما يفتح فرصًا تسويقية واسعة لأصحاب الحرف اليدوية ويعزز تبادل الخبرات.

فرص تصديرية جديدة وتنمية مستدامة

يسعى المعرض إلى فتح نوافذ تسويقية جديدة للعارضين، تساعدهم على الوصول لأسواق تصديرية متنوعة، مع ضمان مطابقة المنتجات للمعايير التصديرية وتلبية احتياجات الجمهور في المنطقة.