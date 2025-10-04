مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتصبح عنصرًا فاعلًا في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، إلى أن المعرض يشهد تطورًا كبيرًا كل عام، وأصبح مصدر فخر لما يقدمه من دعم حقيقي للحرفيين في مختلف المحافظات.

"تراثنا" منصة وطنية للتمكين الاقتصادي

وقال رئيس الوزراء:"توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التوسع في هذه الحرف، لأنها تساهم في توفير مصدر دخل لآلاف الأسر، وتفتح آفاقًا تصديرية تدعم الاقتصاد الوطني."

وأوضح أن دورة هذا العام تضم أكثر من 1200 عارض، بينهم 34% يشاركون للمرة الأولى، ما يعكس مدى توسع الدولة في دعم قطاع الحرف اليدوية، وتشجيع الشباب والمرأة على الدخول في هذه الصناعات ذات الطابع التراثي والاقتصادي في آن واحد.

دمج القطاع غير الرسمي: 80% ضمن الاقتصاد الرسمي

أبرز مدبولي أن أكثر من 80% من العارضين قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، ما يعني انضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، في خطوة تُعد إنجازًا كبيرًا نحو دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على موارد الدولة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.