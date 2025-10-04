قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
توك شو

مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتصبح عنصرًا فاعلًا في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، إلى أن المعرض يشهد تطورًا كبيرًا كل عام، وأصبح مصدر فخر لما يقدمه من دعم حقيقي للحرفيين في مختلف المحافظات.

 "تراثنا" منصة وطنية للتمكين الاقتصادي

وقال رئيس الوزراء:"توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التوسع في هذه الحرف، لأنها تساهم في توفير مصدر دخل لآلاف الأسر، وتفتح آفاقًا تصديرية تدعم الاقتصاد الوطني."

وأوضح أن دورة هذا العام تضم أكثر من 1200 عارض، بينهم 34% يشاركون للمرة الأولى، ما يعكس مدى توسع الدولة في دعم قطاع الحرف اليدوية، وتشجيع الشباب والمرأة على الدخول في هذه الصناعات ذات الطابع التراثي والاقتصادي في آن واحد.

 دمج القطاع غير الرسمي: 80% ضمن الاقتصاد الرسمي

أبرز مدبولي أن أكثر من 80% من العارضين قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، ما يعني انضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، في خطوة تُعد إنجازًا كبيرًا نحو دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على موارد الدولة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض تراثنا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
أعطال السيارات
تويوتا
ياسمين صبري
