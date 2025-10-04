مدبولي يتفقد منتجات معرض تراثنا.. ويستمع لشرح مفصل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1000 عارض يمثلون 32 قطاعًا متنوعًا من الحرف اليدوية والتراثية.

واستمع مدبولي، لشرح حول المنتجات المعروضة في المعرض من بعض العارضين والتي تشمل اعمال الأرابيسك، الجلود، الزجاج اليدوي، النحاس والخيامية.

ويُعد المعرض منصة فريدة لتضافر جهود الشركاء من الوزارات والجامعات والهيئات المعنية، بهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة داخل الأسواق المحلية، مع مساعدتهم على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما يسهم التنسيق بين الجهات المشاركة في تعزيز التوعية بالخدمات التي توفرها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يشجع الشباب على خوض مجال العمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة.