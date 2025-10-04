مدبولي: الرئيس السيسي يوجه دائما بالاهتمام بالحرف اليدوية بـ "تراثنا"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، باعتبارها جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية والثقافية لمصر.

المرأة المصرية حاضرة بقوة في معرض "تراثنا"

أوضح مدبولي، خلال افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، أن المعرض شهد حضورًا مميزًا للمرأة المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال دعم منتجاتها اليدوية والمشروعات الصغيرة.

15% من العارضين يصدرون منتجاتهم إلى الخارج

وأشار مدبولي، إلى أن نحو 15% من العارضين في معرض "تراثنا" يقومون بتصدير منتجاتهم الحرفية إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس جودة هذه المنتجات ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات المصرية.