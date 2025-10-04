مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وفي برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصرنا العزيزة، والحفاظ على أمنها واستقرارها ، والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أرضها.

وعاهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس على مواصلة بذل الحكومة ـ بجميع وزاراتها وأجهزتها ـ كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وشعبها بالخير والأمن والسلام.