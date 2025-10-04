رئيس الوزراء من معرض تراثنا: أكثر من 1200 عارض و34% يشاركون لأول مرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بشأن ضرورة الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتصبح عنصرًا فاعلًا في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد القومي المصري.

"تراثنا" يتوسع.. ويفتح آفاقًا جديدة

وخلال مؤتمر صحفي عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، أشار مدبولي إلى أن المعرض يشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام، ويُعد مصدر فخر لما يقدمه من دعم حقيقي للحرفيين.

وقال: "توجيهات القيادة السياسية واضحة بالتوسع في دعم هذه الحرف، لما توفره من دخل لآلاف الأسر، وإمكانيات تصديرية تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني".

1200 عارض و34% يشاركون للمرة الأولى

أوضح رئيس الوزراء أن دورة هذا العام من المعرض تستضيف أكثر من 1200 عارض من مختلف المحافظات، من بينهم نحو 34% يشاركون لأول مرة، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من برامج دعم الحرف اليدوية، والتوجه الواضح نحو تشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في هذه الصناعات.

%80 من العارضين ضمن الاقتصاد الرسمي

كما أشار مدبولي إلى أن أكثر من 80% من الشركات والعارضين قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية وانضموا إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، مما يسهم في رفع كفاءة النظام الاقتصادي وزيادة الموارد الضريبية والتنموية.