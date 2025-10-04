مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجاري.

وحضر فعاليات الافتتاح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بعمل وزير البيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من سفراء الدول المشاركة في المعرض، ورؤساء الهيئات والبنوك والجهات الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من مسئولي جهاز تنمية المشروعات، وشركاء نجاح هذا المعرض.



وعقب قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معرض "تراثنا" ــ للعام السابع على التوالي برعاية الرئيس ــ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والآلاف من الحرفيين الذين يسهمون في تقديم منتجات متميزة تسهم في الحفاظ على الحضارة المصرية العريقة وتعبر عن التنوع الثقافي للدولة المصرية، بما يتيح الملايين من فرص العمل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن منتجات الحرف اليدوية والتراثية تشهد حاليا تطورا ملحوظا وإقبالا من الجمهور، مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية، والوصول إلى العالمية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة ــ بجميع مؤسساتها ــ تعمل على التنسيق فيما بينها لوضع منظومة متكاملة تسهم في دعم هذا القطاع، وتساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم والوصول بها للأسواق العالمية؛ حيث تم الإعلان عن استراتيجية الحرف اليدوية التي تعتمد رؤيتها على أن تصبح مصر من أهم مراكز انتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميا، من خلال تأسيس بيئة داعمة لهذا القطاع تعمل على تعظيم مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد سلاسل إمداد محلية ومستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه جار حاليا تشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ويكون مقررا للجنة وبعضوية ممثلين من مختلف الوزارات المعنية؛ حيث ستتولى اللجنة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025-2030.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن معرض تراثنا يشهد مشاركة عدد متنوع من أصحاب المشروعات من مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد وسيناء والمحافظات الحدودية، كما يشارك عدد من المشروعات من حلايب وشلاتين بمنتجات متميزة.



وخلال الفعاليات، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض تقديمي من/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول معرض "تراثنا 2025"، الذي أشار إلى أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك به هذا العام أكثر من ألف مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفياً بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف "رحمي" أن الجهاز نجح ــ منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 ـ في ضخ حوالي مليار جنيه لقطاع المشروعات اليدوية والتراثية في مجال التمويل وتقديم الدعم الفني لأكثر من 25 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما وفر وحافظ على استدامة حوالي 80 ألف فرصة عمل.

وأضاف باسل رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يُقيم هذا المعرض بالشراكة مع عدد من الوزارات والبنوك والشركات والجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين، مؤكدا أن الجهاز يحرص كل عام على ضم عدد جديد من أصحاب المشروعات وتبلغ نسبتهم هذا العام 34 %، كما يشارك عدد من ذوي الهمم.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس التنفيذ للجهاز إلى أنه استمرارا لجهود الدولة في تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، فإن نسبة كبيرة من العارضين المشاركين في هذه الدورة بدأوا في توفيق أوضاعهم، أو استكملوا الإجراءات، بالفعل مما يمكنهم من الاستفادة من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، وقانون رقم 6 لعام 2025 ، موضحا أن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات اليدوية فقط، بل يحرص الجهاز أن يقدم للعارضين المشاركين من أصحاب المشروعات خدمات متنوعة تساعدهم على تطوير منتجاتهم لتتفق مع المعايير السائدة في الأسواق الدولية، وذلك من خلال جناح الجهاز "خدماتنا" الذي يقدم للعارضين خدمات استشارية مجانية، منها التسويق الإلكتروني، وإنشاء المواقع الإلكترونية، وخدمات العلامات التجارية، واستشارات التسعير والتغليف، فضلا عن خدمات الجهاز التمويلية ويتم تنظيم هذا الجناح بالتنسيق مع عدد من الجهات الدولية.

وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بجولة في المعرض تفقد خلالها أجنحة الدول المشاركة في هذه الدورة، ومنها دولة تونس ضيف الشرف هذا العام، بالإضافة إلى أجنحة دول كل من: الامارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجزائر، وباكستان، معربا عن تقديره لمشاركة هذه الدول في المعرض، ومؤكدا أن مصر ترحب دوما بجميع الأشقاء وتأمل في مشاركتهم المستمرة في المعرض، مما يجعله ملتقى للثقافات المختلفة، وقدم العارضون من مختلف الدول المشاركة الشكر للدولة المصرية على إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم بهذا المعرض الكبير.

كما تفقد الجناح الخاص بمشروع "كرييتف إيجبت"، وهو أحد برامج مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية، كما تفقد الأجنحة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة، ووزارة التنمية المحلية، والجناح الخاص بحلايب وشلاتين، واستمع لشرح من ممثلي سيدات حلايب وشلاتين العارضات بالجناح، اللاتي أكدن حرصهن على التواجد للتسويق للحرف اليدوية لسيدات حلايب وشلاتين، من تراث بدوي بيئي يستخدم مُنتجات من البيئة اليومية، حيث يتم صناعة المُنتجات من الجلد والخوص والخزف، مثل الحقائب، والحُلي، وأواني الطعام، وهي صناعات دقيقة، يتمنون ألا تندثر، كما تفقد رئيس الوزراء جناح منتجات النوبة.

كما توقف الدكتور مصطفى مدبولي عند جناح معرض ذوي الهمم، حيث أثنى على معروضاتهم، داعيا العارضين إلى مواصلة تقديم إبداعاتهم في كل المعارض القادمة.



كما زار رئيس مجلس الوزراء جناح المجلس القومي للمرأة، حيث أشارت مسئولة الجناح إلى أن المعروضات تمثل منتجات المرأة في جميع المحافظات، كما أن المعروضات يتم عرضها حاليا في المتحف المصري الكبير.

وخلال تجوله بأرجاء المعرض، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا معروضات أجنحة كل من منظمة الأغذية العالمية، وجناح مشروع بنك التعمير الألماني، الممول من الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة " حياة كريمة"، وغرفة صناعة الأثاث بدمياط، وغيرها من الجهات المشاركة في معرض هذا العام.

وفي ختام جولته، أثنى رئيس مجلس الوزراء على مختلف المعروضات التي تقدمها الدول والجهات العارضة في المعرض، مؤكدا حرص الرئيس على استمرار هذا المعرض كل عام، في إطار رؤية الدولة للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية.