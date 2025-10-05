محافظ البحيرة: نصر أكنوبر كان عبورا نحو المستقبل وبداية لمسيرة بناء وتنمية

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة البواسل، وجموع أبناء الشعب المصري ومواطنى المحافظة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت المحافظ أن هذا اليوم الخالد في وجدان الأمة المصرية سيبقى رمزًا للبطولة والعزيمة والتضحية، حيث سطر فيه رجال القوات المسلحة أروع صفحات المجد بدمائهم الزكية، وأعادوا لمصر والأمة العربية كرامتها وعزتها، في معركة جسدت أسمى معاني الإيمان بالوطن والولاء له.

وأضافت أن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد عبور عسكري فحسب، بل كانت عبورًا نحو المستقبل وبداية لمسيرة بناء وتنمية مستمرة بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة قوامها التنمية والعدالة والكرامة الإنسانية.

مؤكدة أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل نبراسًا يهدي الأجيال إلى حب الوطن والدفاع عنه بكل إخلاص، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.