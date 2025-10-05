قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
محافظات

البحيرة.. الكشف على 961 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

ساندي رضا

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت  3 و4 أكتوبر الجارى ، تم خلالها الكشف الطبي على 961 مواطنًا بالمجان، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين، وتوزيع الأدوية من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وضمّت القافلة 8 عيادات طبية متنقلة شملت تخصصات الباطنة و الأطفال و الجراحة و النساء والتوليد و العظام ، كما تم توفير معملى دم وطفيليات، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن"

بالإضافة الى لجنة طبية لإعداد التقارير اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستقبال الحالات التي تحتاج إلى إحالة للمستشفيات القريبة لاستكمال العلاج.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالبحيرة بهدف ضمان وصول الخدمة الطبية المتميزة إلى جميع المواطنين، خاصة في القرى والعزب والنجوع، تأكيدًا على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

البحيرة قافلة طبية محافظ البحيرة مديرية الصحة

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

