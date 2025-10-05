البحيرة.. الكشف على 961 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 أكتوبر الجارى ، تم خلالها الكشف الطبي على 961 مواطنًا بالمجان، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين، وتوزيع الأدوية من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وضمّت القافلة 8 عيادات طبية متنقلة شملت تخصصات الباطنة و الأطفال و الجراحة و النساء والتوليد و العظام ، كما تم توفير معملى دم وطفيليات، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن"

بالإضافة الى لجنة طبية لإعداد التقارير اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستقبال الحالات التي تحتاج إلى إحالة للمستشفيات القريبة لاستكمال العلاج.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالبحيرة بهدف ضمان وصول الخدمة الطبية المتميزة إلى جميع المواطنين، خاصة في القرى والعزب والنجوع، تأكيدًا على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.