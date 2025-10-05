البحيرة: رفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمراكز والمدن

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء لإبراز الوجه الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة سماح القاضي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بتنفيذ حملة مكبرة لتجميل وتطوير الطريق الزراعي بالمركز، شملت أعمال تنظيف ودهان وتشجير عدد 6 جزر وسطى، حيث تم تشجيرها وتقليم الأشجار ورفع المخلفات المتراكمة ، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والعلامات المرورية لتحسين المظهر العام للطريق.

كما تم دهان وتنظيف كوبري أبو حمص على الطريق الزراعي، وإزالة البوص والحشائش الجافة على جانبي الطريق، ورفع المخلفات ومسح الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية ويعزز السلامة العامة على الطرق.

وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر على استمرار تلك الجهود بجميع المراكز والمدن، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والاهتمام بالمسطحات الخضراء، مشددة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة تلك الأعمال وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة البحيرة.