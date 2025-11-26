قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

يسأل عدد كبير من الناس عن الحكم الشرعي بشأن الشقة المغلقة التي يحتفظ بها صاحبها تمهيدًا لبيعها في المستقبل وهل يلزم دفع الزكاة عليها، وهو سؤال يتكرر بين كثير من المواطنين، وجاء رد دار الإفتاء ليحدد بدقة هل تعد هذه الشقة من أموال الزكاة أم لا، وما الضوابط الشرعية المتعلقة بها.

هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟

وفي هذا السياق، كشفت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا، قائلة: إن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقار المعدّ للتجارة والذي يُشترى بغرض البيع والربح يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل عقارات التمليك عليها زكاة؟

وفي إطار الموضوع ذاته، كان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال يقول صاحبه "هل عقارات التمليك عليها زكاة؟".

وأكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء خلال تصريحات سابقة له، أنه إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد لا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر ب 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.

كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المستفتين حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل "المستغلات"، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن أمين الإفتاء أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.

الزكاة الزكاة على العقارات الزكاة على الشقة هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزيف عون

ترامب يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني بـ عيد الاستقلال

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد