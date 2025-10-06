محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي.. تعاون في المشروعات الزراعية

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها صباح اليوم بديوان عام المحافظة، السفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الإتحاد الأوروبي في مصر ، وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة البحيرة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمحافظة في عدد من المجالات التنموية والزراعية والبيئية.

وخلال الاستقبال، رحبت المحافظ بالسفيرة والوفد المرافق لها، معربة عن تقديرها للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل أحد المحاور الهامة لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مشروعات الزراعة الحديثة، وتمكين المرأة الريفية، والتحول الأخضر.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر الى أن محافظة البحيرة، تعد من أكبر محافظات مصر الزراعية والصناعية ، مؤكدة أن التعاون الدولي مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي يمثل رافدًا هاما لتعزيز التنمية بالمجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة في مشروعات الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

كما أكدت أننا نعمل وفق رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة، وتحسين معيشة المواطن الريفي، وتوسيع نطاق المشروعات الخضراء والذكية في الري والزراعة.”

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا ايخهورست عن سعادتها بزيارة محافظة البحيرة ، مشيدةً بما لمسته من جهود واضحة في تنفيذ مشروعات التنمية الريفية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة المصرية والمحافظات لدعم المبادرات المحلية التي تُسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتنمية القرى والمناطق الريفية.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المستقبلية في مجالات الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادراته في مصر ، وتم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لكافة المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.