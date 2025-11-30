سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة: الشراكة مع مصر أسهمت في تشكيل جيل جديد من القادة العلميين

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست أن خلال عشرين عامًا على التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر شارك مئات الباحثين المصريين والمبتكرين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية، من FP6 وFP7 إلى Horizon 2020، وصولًا إلى Horizon Europe، أكبر برنامج بحث وابتكار في العالم.

وتابعت بانوفا خلال كلمتها بمناسبة مرور عشرين عاما على التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أن المشاريع المشتركة أسهمت في إنتاج المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة، تقنيات المياه النظيفة، الصحة، التكيف مع المناخ، علم الآثار، الهجرة، والثقافة كما شارك أكثر من 120 مستفيدًا مصريًا في نحو 100 مشروع ضمن برنامج «بريما» للبحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، للمساهمة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه.

واوضحت أن مئات الباحثين المصريين شاركو في برامج «ماري سكلودوفسكا-كوري»، وهي برنامج الاتحاد الأوروبي الرائد للتدريب على مستوى الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، والذي يزوّد الباحثين بالمعرفة والمهارات ويدعم تبادل العقول العلمية كما استفاد آلاف الشباب المصريين من فرص التنقل ضمن برنامج «إيراسموس+»، مما أسهم في تشكيل جيل جديد من القادة العلميين وصنّاع السياسات على المستوى العالمي.

واكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر إن مرور عشرين عاما على التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر ليس اختفالا بذكرى سنوية فقط بل نحتفي بقصة شراكة وثقة ورؤية مشتركة للمستقبل.

واعلنت عن اطلاق

فعاليات «أسبوع البحث والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، الذي يُنظم بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الدول الأعضاء التي ستقدم فعاليات متنوعة طيلة الأسبوع.