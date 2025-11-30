إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم طلب عفو للرئيس الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن نتنياهو قدم طلب عفو للرئيس الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن منتهى الوحشية والإرهاب من قِبل وزراء حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، طالب بقتل الفلسطينيين مجددًا.

وأبلغ بن جفير قائد وحدة "المستعربين" التابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية بأنه سيُرقّى بعد يوم واحد من قيام عناصره بإعدام فلسطينيين في جنين.

وتفرض دول أوروبية عقوبات على بن جفير وسموتريتش وغيرهما من المتطرفين في إجرام المستوطنين.



