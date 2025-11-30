ما تهدى شوية.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير بشأن نجله ومحمد صبحي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة بشأن نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي عقب تألقه الأخير الذي ظهر عليه مع المنتخب

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمس أمام كايزر تشيفز وتسبب في خروج الأبيض بنقطة التعادل

وقال شوبير “الحديث عن محمد صبحي ده هيودينا على مصطفى شوبير، السنة اللي فاتت نجم أفريقيا الأول، واترشح لأحسن حارس، والناس قالت كسبنا حارس”

وأضاف “بعدها عاد محمد الشناوي، وشوبير موجود فأخده حسام حسن للمنتخب، قالوا إزاي تاخده إزاي، وأدي المجاملة ومش المجاملة”

وأكمل"ما تهدى شوية، يمكن يكون الحارس كويس حتى لو مش بيلعب بس المدرب شايفه كويس حتى لو ميلعبش، وحملات كتير وفي ناس طلعت اعتذرت"

وأكمل “جاءت الظروف لما صد ركلات الجزاء مع المنتخب، ومباراة شبيبة القبائل وبعدها الجيش الملكي وعمل مباراة كويسة جدًا، فبدأت قصص الإشادة به، يبقى محمد صبحي وشوبير كل واحد فيهم حارس كويس بس هيغلطوا”