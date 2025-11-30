قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
تأجيل لقاء الخطيب مع توروب لحسم انتقالات الشتاء

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تأجيل الجلسة التي كانت ستجمعه بالدنماركي ييس توروب المدير الفني إلي الأسبوع المقبل بناء على طلب المدرب الذي يسافر إلي بلاده لقضاء بعض الوقت مع اسرته.

 وكان الخطيب سيجتمع مع توروب بهدف حسم جميع الملفات التي تخص صفقات الشتاء واللاعبين الذي سيرحلوا.

ومنح توروب لاعبيه راحة سلبية لمدة خمس أيام في ظل توقف النشاط الرياضي لاستعداد المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب وكذلك المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1-18 ديسمبر المقبل ومغادرة المحترفين الي منتخب بلادهم.

وسيعود الفريق للتدريبات يوم الخميس المقبل استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها 11 ديسمبر الجاري في أولي مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر ، ووجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني صدمه للجميع بأنه فكر في عدم إستكمال مباراة الجيش الملكي بسبب ما تعرض له لاعبيه من أجواء يراها غير صحية ولا تناسب كرة قدم، وقال توروب:" فكرت بالفعل في إخراج اللاعبين من المباراة بسبب الإعتداءات التي تعرضوا لها ".

وأضاف :" كنت أعلن أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز؛ المنافس حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضح ، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل، لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية الفار أمر تحدثت عنه وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير".

وتابع:"الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث".

وقال:" جئت الي المغرب بحثا عن الفوز وليس التعادل لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين".

وأضاف:"هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا خارج الملعب وقبل خوض المباراة".

وأوضح:"مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة".

