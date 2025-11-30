قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرة الاتحاد الأوروبي: برامج جديدة للتعاون العلمي بين مصر وأوروبا قريبا
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات عامة لصيانة سيارات المرور والحماية المدنية

أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات التالية في مناقصات عامة.

وتتضمن هذه العمليات ما يلي:

*جلسة يوم الأثنين  1/ 12/ 2025*

1_ عملية اصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات (البيك اب_ الصالون) ماركات مختلفة وسيارات تعليم القيادة للمواطنين بإدارة المرور (أعمال سنوية)

- قيمة التأمين المؤقت لسيارات  البيك اب 22 ألف جنيه.

- قيمة التأمين المؤقت لسيارات  الصالون 29 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 2/ 12/ 2025

2_ عملية صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب قطع غيار لسيارات وماكينات إدارة الحماية المدنية.

- قيمة التأمين المؤقت 60 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف. خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

 *(تليفون وفاكس 034234140) .

• يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

• يتم سداد التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة التعاقد لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

*يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

*آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

*تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

الإسكندرية مناقصات عمليات سيارات الحماية المدنية

