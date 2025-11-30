محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات عامة لصيانة سيارات المرور والحماية المدنية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات التالية في مناقصات عامة.

وتتضمن هذه العمليات ما يلي:

*جلسة يوم الأثنين 1/ 12/ 2025*

1_ عملية اصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات (البيك اب_ الصالون) ماركات مختلفة وسيارات تعليم القيادة للمواطنين بإدارة المرور (أعمال سنوية)

- قيمة التأمين المؤقت لسيارات البيك اب 22 ألف جنيه.

- قيمة التأمين المؤقت لسيارات الصالون 29 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 2/ 12/ 2025

2_ عملية صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب قطع غيار لسيارات وماكينات إدارة الحماية المدنية.

- قيمة التأمين المؤقت 60 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف. خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

*(تليفون وفاكس 034234140) .

• يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

• يتم سداد التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة التعاقد لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

*يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

*آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

*تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.