أشرف حمادة إمام: أسكواد الزمالك أقوى من الأهلي وبيراميدز

أشاد أشرف حمادة إمام بـ أسكواد الزمالك والذي اعتبره أقوى من الأهلي وبيراميدز.

أسكواد الزمالك

وقال أشرف حماده إمام “عندنا بيزيرا وشيكو بانزا وعدي الدباغ”.

الزمالك يغلق ملف الكونفدرالية ويبدأ التركيز على كأس عاصمة مصر

وكان قد أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صفحة مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التي خاضها الفريق أمس السبت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك من أجل التركيز الكامل على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس عاصمة مصر المقرر انطلاقها مع بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في أولى مواجهاته بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم سيف الدين الجزيري مبكرًا للزمالك بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يرتكب محمد صبحي حارس الفريق خطأ في الوقت بدل الضائع، بعدما فشل في الإمساك بالكرة ليمنح الفريق الجنوب أفريقي هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ6 نقاط.