قبل استئناف المنافسات.. الزمالك يدرس أداء لاعبيه لضمان أفضل جاهزية

يعمل الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على مراجعة أداء اللاعبين خلال المرحلة الحالية، بهدف الوقوف على نقاط القوة والسلبيات التي تحتاج إلى تطوير، لضمان الظهور بأفضل مستوى ممكن في المباراة المقبلة.

ويحرص الجهاز الفني على الحفاظ على حالة الانسجام بين لاعبي الفريق قبل استئناف المنافسات المحلية.

وأكد عبد الرؤوف أن تركيز الزمالك أصبح موجهًا الآن إلى المباريات المحلية بعد ختام الجولة الثانية من مشوار الكونفدرالية، مشددًا على أهمية تحقيق نتائج إيجابية واستكمال مسيرة الفريق في مختلف البطولات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صفحة مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التي خاضها الفريق أمس، السبت، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك من أجل التركيز الكامل على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في أولى مواجهاته بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

محمد صبحي يهدي كايزر تشيفز التعادل أمام الزمالك في الكونفدرالية

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم سيف الدين الجزيري مبكرًا للزمالك بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يرتكب محمد صبحي، حارس الفريق، خطأ في الوقت بدل الضائع، بعدما فشل في الإمساك بالكرة ليمنح الفريق الجنوب أفريقي هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ6 نقاط.