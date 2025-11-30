الزمالك يعود للقاهرة اليوم بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم، بعد انتهاء رحلتها في جنوب أفريقيا، حيث خاض الفريق مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الزمالك تدريباته المكثفة فور العودة، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

محمد صبحي يهدي كايزر تشيفز التعادل أمام الزمالك في الكونفدرالية

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم سيف الدين الجزيري مبكرًا للزمالك بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يرتكب محمد صبحي حارس الفريق خطأ في الوقت بدل الضائع، بعدما فشل في الإمساك بالكرة ليمنح الفريق الجنوب أفريقي هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ6 نقاط.