بعثة الزمالك تغادر بولوكواني اليوم وتعود إلى القاهرة

تغادر في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

غادر خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش ومحمد عواد و التونسي سيف الجزيري والمغربي محمود بنتايج والفلسطيني عدي الدباغ جنوب أفريقيا صباح اليوم للسفر إلى قطر للانضمام لمنتخبات مصر وتونس والمغرب وفلسطين المشاركين في بطولة كأس العرب في قطر.

وتوجه اللاعبون من مدينة بولوكواني مقر إقامة بعثة الزمالك إلى جوهانسبرج، التي غادر منها اللاعبون إلى الدوحة للانضمام للمنتخبات.

وتعادل فريق الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكلفي المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في حين يحتل كايزر تشيفز المركز الثالث برصيد نقطة واحدة .