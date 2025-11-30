إصابة مؤثرة وخسارة الصدارة.. مشاهد كارثية في تعادل الزمالك وكايزر تشيفز

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف مع مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد تعادله مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية المركز الثاني بـ 4 نقاط خلف النادي المصري البورسعيدى المتصدر بـ 6 نقاط.



وشهد لقاء الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي عديد اللقطات التي أثرت على سير المباراة وأفقدت الفارس الأبيض ثلاث نقاط ثمينة.



هدف مبكر

جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من ناصر ماهر أربكت دفاعات الفريق الجنوب إفريقي.



إلغاء هدف

سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك بعد خطأ من المدافع الجنوب إفريقي إثناء إرجاع الكرة للحارس وتدخل التونسي وسجل هدف وألغاه الحكم بداعي دفعة من لاعب الزمالك لمدافع الأصفر.



عدم إحتساب ركلة جزاء

في الدقيقة 75 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك عقب تعرض لاعبه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من جانب مدافع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.



إصابة مؤثرة

تعرض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك للإصابة ولم يستطع إستكمال اللقاء.



واضطر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء تغيير إضطراري ونزول الفلسطيني عدي الدباغ بدلا منه.



أخطر فرصة لـ الزمالك

شهدت الدقيقة 75 من عمر اللقاء أخطر فرص نادي الزمالك في الشوط الثاني أمام كايزر تشيفز عبر الثنائي شيكوبانزا والبرازيلي خوان بيزيرا.



وسادت حالة من الإرتباك بين دفاعات فريق كايزر تشيفز وكاد فريق الزمالك أن يسجل الهدف الثاني لولا مدافع الفريق المنافس الذي أبعد الكرة من على خط المرمي.



الهدف الثاني يعاند الزمالك

تألق حارس مرمي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزاد عن مرماه من فرص محققة للبرازيلي خوان بيزيرا فى العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



خطأ كارثي

تسبب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك فى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء فى إهداء فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي هدف التعادل عقب فشله فى السيطرة على إحدى الكرات لتسكن شباكه وسط استغراب زملائه بخط الدفاع.



خسارة الصدارة

تراجع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف إلي المركز الثاني وفقد صدارة المجموعة بعد تعادله مع باور ديناموز بهدف لكل منهما فى ثاني جولات دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية المركز الثاني بـ 4 نقاط خلف النادي المصري البورسعيدى المتصدر بـ 6 نقاط.