فرصة ذهبية للمهدي سليمان للمشاركة مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض منافسات كأس عاصمة مصر المقرر انطلاقها مع بداية الشهر المقبل، وسط ترقب كبير داخل القلعة البيضاء بشأن شكل المشاركة في البطولة.

وبات حارس المرمى المهدي سليمان أمام فرصة حقيقية للظهور مع الزمالك خلال مباريات البطولة، خاصة في ظل غياب الحارسين الأساسيين، حيث يشارك محمد عواد مع المنتخب الوطني الثاني في كأس العرب، بينما يتواجد محمد صبحي مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المهدي سليمان قد ابتعد عن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بسبب الاعتماد الكامل على الثنائي صبحي وعواد، إلا أن ظروف استدعائهما الدولية قد تمنحه فرصة العودة للمشاركة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في أولى مواجهاته بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.