انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
رياضة

حرب البيانات تحاصر الكاف.. أخطاء التحكيم والـ var تثير غضب الأهلي والزمالك والترجي

تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
يسري غازي

شنت مجالس إدارات 4 أندية تشارك فى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية هجوما ضاريا ضد الأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباريات المشاركين خلالها في دور المجموعات.

أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي والجيش الملكي المغربي اصدرت بيانات أعربت عن شكواها من الأخطاء التحكيمية وغياب تقنية الفيديو المعروفة بـ var لدى مشاركتهم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وتعرضت أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي والجيش الملكي المغربي خلال مشاركتها فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للظلم التحكيمي وعانت من غياب تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

الأهلي يشكو حكم لقاء الجيش الملكي 
تعكف إدارة النادي الأهلي على جمع الأدلة لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعد الأحداث المؤسفة التي صاحبت مواجهة الجيش الملكي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إدارة النادي الأهلي سوف تعمل على تجميع الفيديوهات والأدلة قبل تقديمها للكاف بعد التعادل الدرامي 1-1 في العاصمة المغربية الرباط.

ويستند النادي الأهلي في شكواه إلى الكاف لعدة أحداث فى لقاء الجيش الملكي وجاء أبرزها :

1- رمي أشياء وآلة حادة وزجاجات على لاعبي النادي الأهلي فى مباراة الجيش الملكي 

2- احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الجيش الملكي ضد المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي 

3- دخول لاعبي الجيش الملكي المغربي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء ضد النادي الأهلي

4- الإصابات التي تعرض لها لاعبو النادي الأهلي على مدار شوطي اللقاء.
 

الجيش الملكي يشكو أخطاء التحكيم
قدّم يوسف البلاوي، الأمين العام لنادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا صريحًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن التصرفات التي صدرت من بعض الأفراد خلال اللقاء لا تمثل السلوك الحقيقي لجماهير النادي المغربي، مشددًا على تقدير الجيش الملكي للعلاقات التاريخية التي تجمعه بنادي القرن المصري.

وأوضح البلاوي، خلال مداخلة ببرنامج “الكلاسيكو” على قناة أون، أن النادي يرفض تمامًا أي سلوك لا يتوافق مع الروح الرياضية، وأن ما جرى يظل تصرفات فردية لا تعكس حجم الاحترام المتبادل بين الناديين. وشدد على أن الجيش الملكي يعتز بالعلاقات القوية التي تربطه بالأهلي ويحرص على استمرارها في أفضل صورة.

وتحدث الأمين العام عن حالة الغضب التي تشهدها بعض الجماهير في القارة نتيجة ما وصفه بـ”الأخطاء التحكيمية الكارثية” خلال مباريات البطولات الأفريقية. وأشار إلى أن الأندية الكبرى تنفق ملايين وتُعد لاعبيها بأفضل الإمكانيات، ثم تجد نفسها متضررة من قرارات تحكيمية تغيّر مجريات المباريات.

وكشف البلاوي أن الجيش الملكي نفسه تعرّض مؤخرًا لعدة أخطاء تحكيمية أثرت على نتائجه، ما زاد من حالة الاحتقان لدى بعض المشجعين، رغم التزام الإدارة برفض أي تجاوز أو خروج عن القواعد.
 

بيان الزمالك والـ var 
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤكد نادي الزمالك في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، والفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

ويطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة، كما يطالب النادي بشكل عاجل من "كاف" بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الأفريقية ومنها كأس الكونفدرالية.
 

الترجي الرياضي يشتعل غضبًا من التحكيم الإفريقي 
أكد نادي الترجي التونسي أن ما حدث في مباراته الأخيرة أمام الفريق الأنجولي تجاوز مجرد الأخطاء التحكيمية العادية، بعدما ارتكب الحكم جون جاك ندالا وطاقمه هفوات فادحة ومؤثرة حرمت الفريق من فوز مستحق، وباتت تُطرح معها أسئلة كبيرة حول النية وسوء التقدير.

نادي الترجي التونسي ذكر أيضًا في بيانه بأنه غادر نسخة الموسم الماضي بسبب فضيحة تحكيمية من الـ VAR ألغت هدفا شرعيا أمام صن داونز، ورغم مراسلته للكاف حينها، لم يتلق ردا مقنعا.

وأعلن نادي الترجي التونسي التصعيد و تقديم شكوى رسمية مدعمة بكافة المقاطع التي تثبت الأخطاء الكارثية وتسجيل احتجاج قوي ضد الحكم ندالا الذي تتكررت قراراته المثيرة ضد النادي التونسي.

نادي الترجي التونسي أكد في بيانه أن الظلم التحكيمي بلغ حدا لا يطاق وأنه لن يصمت بعد اليوم وأنه في انتظار رد واضح من الكاف مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفق ما ستقرره لجنة التحكيم.

الكاف الأهلي الزمالك الترجي الجيش الملكي الـ VAR دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية

