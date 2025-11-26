قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الكاف يحدد ضوابط مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
حمزة شعيب

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدد من التعليمات التنظيمية والفنية، استعدادًا لانطلاق البطولة في 21 ديسمبر المقبل بالمغرب.

وعقد الكاف اجتماعًا عبر تقنية "زووم" بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، لمناقشة جميع الجوانب الخاصة بالتحضيرات الفنية والإدارية والطبية والتجارية للبطولة، إلى جانب ترتيبات السفر والإقامة.

محاور الاجتماع
شمل الاجتماع مناقشة ملفات متعددة، أبرزها:

  • إجراءات التأشيرات الخاصة بمسؤولي المنتخبات.
  • ترتيبات المعسكرات التدريبية والفنادق المخصصة للفرق.
  • تنظيم العمل الإعلامي والتسويقي.
  • اللوائح الطبية، بما في ذلك مكافحة المنشطات.
  • التعليمات المتعلقة بالتعامل مع الحكام.
  • الجوانب التجارية المرتبطة بالبطولة.

أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الملزمة للمنتخبات المشاركة، وجاء أبرزها:

  • تسجيل 28 لاعبًا كحد أقصى لكل منتخب، على أن يتم اختيارهم من القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبًا.
  • السماح بمرافقة 17 فردًا من الطاقم الفني والإداري والطبي داخل البطولة.
  • إمكانية وصول المنتخبات إلى المغرب قبل 5 أيام من حفل الافتتاح لضمان الإعداد بصورة جيدة.
  • إلزام الأندية بإطلاق سراح لاعبيها قبل 8 ديسمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
كاف منتخب مصر كأس الامم الإفريقية 2025

