الكاف يحدد ضوابط مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدد من التعليمات التنظيمية والفنية، استعدادًا لانطلاق البطولة في 21 ديسمبر المقبل بالمغرب.

وعقد الكاف اجتماعًا عبر تقنية "زووم" بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، لمناقشة جميع الجوانب الخاصة بالتحضيرات الفنية والإدارية والطبية والتجارية للبطولة، إلى جانب ترتيبات السفر والإقامة.

محاور الاجتماع

شمل الاجتماع مناقشة ملفات متعددة، أبرزها:

إجراءات التأشيرات الخاصة بمسؤولي المنتخبات.

ترتيبات المعسكرات التدريبية والفنادق المخصصة للفرق.

تنظيم العمل الإعلامي والتسويقي.

اللوائح الطبية، بما في ذلك مكافحة المنشطات.

التعليمات المتعلقة بالتعامل مع الحكام.

الجوانب التجارية المرتبطة بالبطولة.

أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الملزمة للمنتخبات المشاركة، وجاء أبرزها: