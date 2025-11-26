لقطات من بعثة الزمالك بعد وصولها جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز..شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من بعثة الزمالك بعد الوصول لجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في إطار تحضيرات قوية يسعى من خلالها الفريق لتصحيح مساره بعد تعادله في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي.

موعد المباراة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره كايزر تشيفز في الثالثة عصر السبت المقبل، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق فوزه الأول في المجموعة وتفادي الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية.

ويدير اللقاء الحكم صامويل أويكوندا كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي ديودوني موتوييمانا وديدييه أيشيموي كمساعدين، بينما سيكون روريسا باتينس فيديل حكماً رابعاً، ويتولى سينون فيليب جورج مهمة مراقبة المباراة.

بعثة الزمالك تصل جنوب أفريقيا

كانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.