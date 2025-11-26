قرار إداري وليس فنيا.. الزمالك يضغط لتجديد عقد محمد السيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف اللاعب الشاب محمد السيد، في ظل تعطل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ورغم محاولات النادي للتوصل الى اتفاق، لم يحسم اللاعب موقفه حتى الآن، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بتجميده مؤقتاً للضغط من أجل التجديد.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لن يعتمد على محمد السيد في الفترة المقبلة إلى حين إنهاء ملف التجديد بشكل نهائي، مشيراً إلى أن عودته للمشاركة مرهونة بحسم موقفه من العرض المقدم له.

وأضاف أن استبعاد اللاعب من قوائم المباريات ليس له علاقة بالجوانب الفنية، بل يأتي كإجراء إداري وتنظيمي، لتجنب تكرار أزمات سابقة مع لاعبين اقتربت عقودهم من الانتهاء دون أن يحددوا موقفهم.

وأوضح المصدر أن الإدارة ما زالت تنتظر الرد النهائي من محمد السيد، وفي حال التوصل لاتفاق سيتم دمجه فوراً مع الفريق.

أما إذا استمرت المفاوضات دون تقدم، فقد يدرس النادي خيارات أخرى، من بينها بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.