توك شو| مدبولي: ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية.. ومفاجأة بشأن حالة الجو

مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نسعى إلى دفع العلاقات بين مصر والجزائر إلى آفاق أرحب، ونحن أمام فرص نسعى إلى تحسين توظيفها للوصول إلى شراكات تجارية كبرى بين مصر والجزائر.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري، وأن منتدى الأعمال المصري الجزائري سيكون انطلاقة لشراكات كبيرة بين البلدين.



وتابع رئيس الوزراء: ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر.



وزير الاستثمار: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2024



أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أن هناك روابط تاريخية تجمع بين مصر والجزائر، وهناك عمل مشترك مع الجزائر يعود على الشعبين بكل خير، كما أن هناك زيادة في فرص الاستثمار، ونسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأضاف وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الجزائر شريك استراتيجي مهم لمصر، وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار في عام 2024، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر.

طقس خريفي وفرصة أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

قال محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، موضحًا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل أكبر خلال ساعات الليل، وخاصة على المدن التي تمتلك ظهيرًا صحراويًا، حيث يظهر الفارق الحراري بوضوح.

الانخفاض ضمن المعدلات الطبيعية للخريف

أكد القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن هذا التراجع في درجات الحرارة يُعد من السمات الطبيعية لفصل الخريف، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحالي سيستمر معنا حتى يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع و47.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.21 جنيه للبيع، و55.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.80 جنيه للبيع، 62.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي



سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الصاغة في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5560 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6354 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44480 جنيها.

وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن مصر تدعم بشكل كامل قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.



وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال المؤتمر الصحفي، أن: معنيون بشكل كامل باستقرار لبنان وتطبيق القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، ونقلت للرئيس اللبناني تأكيد الرئيس السيسي على تقديم مصر كل سبل الدعم للبنان.

مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد

وأوضح وزير الخارجية: حريصون على الاتصال مع كل أطياف الشعب اللبناني، ومصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد، ولن نتوقف عن بذل أي جهد لتجنيب لبنان.



مدبولي: المنظومة الصحية نجحت في تنفيذ جراحات كبرى لاستعادة الأمل لآلاف المرضى



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المنظومة الصحية في مصر ستشمل أكثر من 18 مليون مواطن، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.



أكثر من 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة

وأشار مدبولي إلى نجاح الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه، مقدماً نحو مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وأكثر من 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن المؤسسات الصحية تم تجهيزها لتقديم خدمات أساسية ومتخصصة، مع تحقيق تقدم كبير في عمليات زراعة الكلى وخدمات القلب والتخصصات الطبية الدقيقة. كما لفت إلى اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة، حيث تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن ضمن خطط الحماية الصحية لضمان حصولهم على الخدمات دون أعباء مالية.

مدبولي: تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه





أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة قامت بتحديث منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل عادل يضمن وصول كل الخدمات للمستفيدين مع الاهتمام بالكوادر الطبية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية، أنه تم تنفيذ عدة تشريعات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحديث المنظومة الصحية بشكل جذري،وتم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من المحافظات الحدودية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم إنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومنشأة صحية تابعة لـ وزارة الصحة والسكان، ومصر حققت نجاحا كبيرا في العديد من المبادرات الصحية.

53 مليار جنيه تكلفة المنظومة بـ6 محافظات

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه، والمنظومة الصحية نجحت في تنفيذ جراحات كبرى لاستعادة الأمل لآلاف المرضى.

رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد عودة حركة التجارة بالممر الملاحي بقوة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية خطة تطوير وصيانة شاملة للمجرى الملاحي والمشروعات البحرية.

وأوضح أن رؤيته كانت تميل إلى التخفيف من حجم الأعمال مع تصاعد التوترات الإقليمية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصرّ على المضي قدمًا في التحديث دون تأجيل.

تطوير شامل يغيّر ملامح القناة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أكد الفريق ربيع أن تراجع الإيرادات لم يؤثر على خطط الدولة لتطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري.

كما أكد أن الأعمال المنفذة أظهرت القناة بـ"شكل جديد تمامًا"، بحيث يمكن للسفن العائدة بعد عامين أن تلمس فارقًا جذريًا في مستوى الخدمات والملاحة.

وزير الخارجية: حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أننا حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.



وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".