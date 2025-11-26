قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
رياضة

هيشتكي الزمالك في الفيفا.. مفاجأة بشأن مستحقات النادى السابق لـ عمر فرج

عمر فرج
عمر فرج
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي هاني عصام مفاجاة بشأن مستحقات النادى السابق لـ عمر فرج.

مستحقات النادى السابق لـ عمر فرج

وقال هاني عصام الناقد الرياضي عبر تصريحات إذاعية :" النادي السابق لعمر فرج له مستحقات تصل لمليون دولار ثمن الصفقة وهيشتكي في الفيفا قريبا والاعب قدم انذارا لفسخ عقده مجانا".

الزمالك يتحرك لتسويق عمر فرج قبل يناير
 

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لتوفير عرض مناسب لرحيل المهاجم الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي انتهت إعارته لنادي ديجرفورس السويدي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، دون أن ينجح النادي في تسويقه رغم المحاولات المكثفة.

وتقرر خضوع اللاعب لتدريبات منفردة خلال الفترة الحالية، في ظل سعي إدارة الزمالك لتحقيق استفادة مالية من عمر فرج، سواء بخروجه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن النادي لم يسدد حتى الآن أحد أقساط صفقة اللاعب لنادي "إيك" السويدي، والبالغ إجماليها مليون دولار تسدد على دفعتين.

ومن المنتظر أنه في حال عدم وصول عروض مناسبة خلال الفترة المقبلة، ستتم مناقشة إمكانية عودة عمر فرج للتدريبات الجماعية وتجهيزه للمشاركة وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

عمر فرج الزمالك الاهلي

