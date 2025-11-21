الزمالك يتحرك لتسويق عمر فرج قبل يناير

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لتوفير عرض مناسب لرحيل المهاجم الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي انتهت إعارته لنادي ديجرفورس السويدي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، دون أن ينجح النادي في تسويقه رغم المحاولات المكثفة.

وتقرر خضوع اللاعب لتدريبات منفردة خلال الفترة الحالية، في ظل سعي إدارة الزمالك لتحقيق استفادة مالية من عمر فرج، سواء بخروجه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن النادي لم يسدد حتى الآن أحد أقساط صفقة اللاعب لنادي "إيك" السويدي، والبالغ إجماليها مليون دولار تسدد على دفعتين.

ومن المنتظر أنه في حال عدم وصول عروض مناسبة خلال الفترة المقبلة، ستتم مناقشة إمكانية عودة عمر فرج للتدريبات الجماعية وتجهيزه للمشاركة وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف.