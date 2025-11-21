براتب 190 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية، التي اعلنتها السفارة الامريكية عبر موقعها الرسمي، والتي توفر فرص عمل للشباب بمؤهلات جامعية، بوظائف ادارية وفنية وبرواتب مجزية.

براتب 190 ألف جنيه.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف خالية جديدة للعمل في وظيفة مساعد مرافق، بمرتب شهري يصل إلى نحو 190 ألف جنيه، ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف الإدارية والفنية داخل مقرها.

وتستهدف السفارة من هذه الإعلانات توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية مناسبة، والقادرين على تلبية متطلبات الوظيفة وفق المعايير المحددة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف

يخضع المتقدمون للتقييم وفقا للمؤهلات والمتطلبات الواردة في إعلان الوظيفة.

يشترط اجتياز اختبار لغة أو مهارات قبل التوظيف.

يلزم تعبئة نموذج الطلب كاملا وإرفاق المستندات المطلوبة.

يشترط أن يتضمن الطلب جميع المؤهلات المطلوبة ومن بينها التعليم والخبرة واللغة والمهارات. وفي حال نقص البيانات قد يتم استبعاد الطلب.

يشترط أن يكون المرشح قادرا على مباشرة العمل خلال فترة زمنية مناسبة بعد الحصول على تصريح الوكالة، وإلا يتم إلغاء الترشيح.

الوظيفة تتطلب الحصول على 4 سنوات من الدراسة الجامعية.

يشترط امتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أحد المجالات ذات الصلة، على أن تشمل بيئة العمل نوعين أو أكثر من المهام التالية:

تنسيق أو المشاركة في اختيار المرشحين للمقابلات.

جمع البيانات وتحليلها وتقييمها لتحسين البرامج.

إسناد المهام للموظفين حسب الأولويات والجداول الزمنية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابيا والقدرة على الترجمة.

وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

إدارة المشاريع أو الأعمال.

البحث في لوائح السلامة والصحة وتطبيقها.

إجراء تفتيشات تتعلق بالسلامة والصحة في العقارات السكنية أو المكاتب.

صياغة ومراجعة واعتماد جوائز الموظفين.

البحث في أوصاف الوظائف وتحديثها واعتماد إعلانات الشواغر.



طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية واختيار الوظيفة المطلوبة، ثم الانتقال إلى استمارة التقديم لاستكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة. وتؤكد السفارة ضرورة ملء جميع الحقول المطلوبة لضمان قبول الطلب ودخوله مرحلة التقييم.

تفاصيل المرتب وآخر موعد للتقديم

أوضحت السفارة أن آخر موعد للتقديم هو 4 ديسمبر المقبل، على أن يحصل المقبولون على مرتب سنوي يصل إلى 48.225 دولار أمريكي، بما يعادل نحو 190 ألف جنيه شهريا وفقا لأسعار الصرف الحالية.