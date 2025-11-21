قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براتب 190 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية، التي اعلنتها السفارة الامريكية عبر موقعها الرسمي، والتي توفر فرص عمل للشباب بمؤهلات جامعية، بوظائف ادارية وفنية وبرواتب مجزية.

براتب 190 ألف جنيه.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف خالية جديدة للعمل في وظيفة مساعد مرافق، بمرتب شهري يصل إلى نحو 190 ألف جنيه، ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف الإدارية والفنية داخل مقرها. 

وتستهدف السفارة من هذه الإعلانات توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية مناسبة، والقادرين على تلبية متطلبات الوظيفة وفق المعايير المحددة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف

يخضع المتقدمون للتقييم وفقا للمؤهلات والمتطلبات الواردة في إعلان الوظيفة.
يشترط اجتياز اختبار لغة أو مهارات قبل التوظيف.
يلزم تعبئة نموذج الطلب كاملا وإرفاق المستندات المطلوبة.

يشترط أن يتضمن الطلب جميع المؤهلات المطلوبة ومن بينها التعليم والخبرة واللغة والمهارات. وفي حال نقص البيانات قد يتم استبعاد الطلب.

يشترط أن يكون المرشح قادرا على مباشرة العمل خلال فترة زمنية مناسبة بعد الحصول على تصريح الوكالة، وإلا يتم إلغاء الترشيح.
الوظيفة تتطلب الحصول على 4 سنوات من الدراسة الجامعية.
يشترط امتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أحد المجالات ذات الصلة، على أن تشمل بيئة العمل نوعين أو أكثر من المهام التالية:
تنسيق أو المشاركة في اختيار المرشحين للمقابلات.
جمع البيانات وتحليلها وتقييمها لتحسين البرامج.
إسناد المهام للموظفين حسب الأولويات والجداول الزمنية.
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابيا والقدرة على الترجمة.

وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

إدارة المشاريع أو الأعمال.
البحث في لوائح السلامة والصحة وتطبيقها.
إجراء تفتيشات تتعلق بالسلامة والصحة في العقارات السكنية أو المكاتب.
صياغة ومراجعة واعتماد جوائز الموظفين.
البحث في أوصاف الوظائف وتحديثها واعتماد إعلانات الشواغر.
 

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية واختيار الوظيفة المطلوبة، ثم الانتقال إلى استمارة التقديم لاستكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة. وتؤكد السفارة ضرورة ملء جميع الحقول المطلوبة لضمان قبول الطلب ودخوله مرحلة التقييم.

تفاصيل المرتب وآخر موعد للتقديم

أوضحت السفارة أن آخر موعد للتقديم هو 4 ديسمبر المقبل، على أن يحصل المقبولون على مرتب سنوي يصل إلى 48.225 دولار أمريكي، بما يعادل نحو 190 ألف جنيه شهريا وفقا لأسعار الصرف الحالية.

 

وظائف فرص عمل وظائف خالية السفارة الأمريكية وظيفة مساعد مرافق الوظائف الخالية وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد