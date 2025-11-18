وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
عبد الفتاح تركي

وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بالأردن .. في إطار جهود وزارة العمل لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، أعلنت الوزارة عن تلقي احتياجات جديدة من الجانب الأردني لتوظيف عدد من العمال المصريين في تخصصات مرتبطة بقطاع الإنشاءات والمعمار.

هذه الفرص تأتي وفق الطلبات المقدمة من مؤسسة إبراهيم محمود أحمد المكّاوي بالأردن، والتي قامت بمراجعة التخصصات المطلوبة، وأكدت جاهزيتها لاستقبال العمالة المصرية المؤهلة وفقا للمعايير المعلنة.

وظائف للسائقين

وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تندرج تحت مهنة بناء بخبرة عملية في مجالات الإنشاءات والمعمار، مع تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة لضمان اختيار العمالة المناسبة.

وتشمل الوظائف المتاحة عددًا إجماليًا يبلغ 8 عمال، وهو العدد المطلوب من الجانب الأردني خلال هذه المرحلة من التوظيف.

وتبدأ الرواتب المعروضة من 290 دينارًا أردنيًا وصولًا إلى 350 دينارًا أردنيًا، وهو ما يعادل راتبًا تنافسيا في سوق العمل الأردني، ويلبي تطلعات العديد من الراغبين في العمل بالخارج من أصحاب الخبرات المهنية في هذا القطاع الحيوي.

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

وحددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أهمها الحصول على مؤهل إعدادي كحد أدنى، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و45 عامًا، وهو ما يتناسب مع طبيعة العمل في قطاع البناء الذي يتطلب قوة بدنية وخبرة عملية.

كما شددت الوزارة على ضرورة امتلاك المتقدمين خبرة فعلية في مجال الإنشاءات، نظرًا لطبيعة العمل المرتبطة بتنفيذ مشاريع معمارية قائمة في الأردن.

وأكدت وزارة العمل أن باب التقديم مفتوح بدءًا من يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام كاملة، وذلك عبر الرابط الرسمي الآتي:
https: //egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
ودعت الوزارة جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع بالتسجيل خلال المدة المحددة، والالتزام بإدخال البيانات الصحيحة لضمان دراسة الطلبات دون تأخير.

وفي هذا السياق، أشادت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بهذه الفرص الجديدة، مؤكدة أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بفتح أسواق خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، خاصة المؤهلة منها في القطاعات المهنية والحرفية.

وظائف- صورة تعبيرية

وأوضحت أن هذه الوظائف تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل الخارجي بصورة آمنة ومنظمة.

وأشارت هبة أحمد إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتلبية احتياجات أسواق العمل العربية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على العمالة المصرية نظرًا لكفاءتها وخبرتها وسمعتها الجيدة. 

ولفتت إلى أن هذه الفرص تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، وتؤكد الثقة المتبادلة في الكوادر المصرية المهنية.

كما أكدت وزارة العمل أهمية الالتزام بالتقديم عبر القنوات الرسمية فقط، محذرة من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير معتمدة. وأوضحت أن التقديم مجاني تمامًا، وكذلك جميع الاختبارات، وأن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع ملفات المتقدمين، مع ضمان توجيههم للعمل في بيئة آمنة ومحترمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن.

وشددت الوزارة على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز إرسال العمالة المصرية المدربة إلى أسواق عمل خارجية تتسم بالاستقرار والطلب المستمر على الخبرات المهنية.

وظائف

ويأتي قطاع الإنشاءات والبناء ضمن أبرز القطاعات التي تستوعب العمالة المصرية وتوفر فرصًا جيدة للدخل وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية في العديد من الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تواصل تلقي الطلبات الخاصة بهذه الوظائف عبر بوابة التوظيف الرسمية، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للراغبين في التسجيل، والتأكد من مراجعة بياناتهم قبل إرسالها للجانب الأردني لاتخاذ الخطوات اللاحقة في مرحلة الاختبارات والترشيح النهائي.

وظائف وزارة العمل التقديم على وظائف الأردن سفر العمالة المصرية وظائف بناء في الأردن وظائف برواتب بالدينار وظائف خارج مصر فرص عمل في قطاع الإنشاءات وظائف الأردن للعمالة المصرية التقديم على وظائف خارجية وزارة العمل المصرية فرص عمل 2025

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

