بشرة خير .. وظائف حكومية بهيئة الرعاية تعرف علي الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التنفيذية بالمقر الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بنظام الندب أو الإعارة أو التعاقد، وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

الشروط العامة للتقديم:

• الحصول على مؤهل علمي مناسب بحسب متطلبات كل وظيفة وفقًا للوصف الوظيفي.

مسئول التنمية البشرية

• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال التخصصي.

مسئول المتابعة

• يُفضل الحاصلون على مؤهلات إضافية (دراسات عليا / ماجستير / دبلومات مهنية)

مسئول التدريب

•القدرة على العمل ضمن فريق وبمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

المستندات المطلوبة:

•السيرة الذاتية محدثة.

• بيان حالة وظيفية حديث موضح به الموقف من الجزاءات (إن وجد).

طريقة التقديم والاختيار:

• يتم فحص الطلبات واختيار المرشحين المستوفين للشروط لإجراء المقابلات الشخصية وفقًا لمتطلبات شغل الوظائف.

• يتم الاختيار وفقًا لنتائج المقابلات الفنية والسلوكية.

الضوابط والأحكام العامة:

يتم تقديم الطلبات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو عبر الرابط التالي: https://forms.gle/2bs8pt7xKS4hvgpWA

آخر موعد لتلقي الطلبات هو بعد 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان.

لن يُنظر في أي طلبات تُقدم بعد انتهاء المدة المحددة.