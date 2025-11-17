قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
أخبار البلد

بشرة خير .. وظائف حكومية بهيئة الرعاية تعرف علي الشروط وطريقة التقديم

منشور التوظيف
منشور التوظيف
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التنفيذية بالمقر الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بنظام الندب أو الإعارة أو التعاقد، وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

الشروط العامة للتقديم:

• الحصول على مؤهل علمي مناسب بحسب متطلبات كل وظيفة وفقًا للوصف الوظيفي.

مسئول التنمية البشرية 

• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال التخصصي.

مسئول المتابعة 

• يُفضل الحاصلون على مؤهلات إضافية (دراسات عليا / ماجستير / دبلومات مهنية) 

مسئول التدريب 

•القدرة على العمل ضمن فريق وبمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

المستندات المطلوبة:

•السيرة الذاتية محدثة.

• بيان حالة وظيفية حديث موضح به الموقف من الجزاءات (إن وجد).

طريقة التقديم والاختيار:

• يتم فحص الطلبات واختيار المرشحين المستوفين للشروط لإجراء المقابلات الشخصية وفقًا لمتطلبات شغل الوظائف.

• يتم الاختيار وفقًا لنتائج المقابلات الفنية والسلوكية.

الضوابط والأحكام العامة:

يتم تقديم الطلبات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو عبر الرابط التالي:  https://forms.gle/2bs8pt7xKS4hvgpWA

آخر موعد لتلقي الطلبات هو بعد 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان.

لن يُنظر في أي طلبات تُقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

وظائف وظائف خاليه الرعاية الصحية التامين الشامل بنك الدم

