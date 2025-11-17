وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع الطبي، عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف التنفيذية بالمقر الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بنظام الندب أو الإعارة أو التعاقد، وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة لاستيفاء متطلبات شغل الوظائف.

وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الان

وتشترط الهيئة حصول المتقدم على مؤهل علمي مناسب يتوافق مع طبيعة كل وظيفة بحسب الوصف الوظيفي، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال التخصصي، مع منح أولوية للحاصلين على مؤهلات إضافية مثل الدراسات العليا أو الماجستير أو الدبلومات المهنية.

كما تؤكد الهيئة ضرورة توافر القدرة على العمل ضمن فريق وبكفاءة عالية.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم سيرة ذاتية محدثة، وبيان حالة وظيفية حديث يوضح الموقف من الجزاءات إن وجدت.

وتقوم الهيئة بفحص الطلبات المقدمة لاختيار المرشحين المستوفين للشروط تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية وفقا لمتطلبات كل وظيفة، على أن يتم الاختيار بناء على نتائج المقابلات الفنية والسلوكية.

وتدعو الهيئة الراغبين في التقديم إلى إرسال طلباتهم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة أو من خلال الرابط المخصص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الإعلان، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلبات ترد بعد انتهاء المهلة المحددة.

إعلان 4 الاف وظيفة خالية بهيئة الإسعاف المصرية ضمن خطة دعم المنظومة الصحية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل التي أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لها بهيئة الإسعاف المصرية، حيث يأتي الإعلان في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الطوارئ وتعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير اربعة الاف وظيفة خالية بهيئة الإسعاف المصرية، تشمل تعيين 2500 مساعد اخصائي خدمات اسعافية ثالث، و1000 اخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و500 فني قيادة سيارة اسعاف طبية مجهزة رابع، وذلك وفق الضوابط المعمول بها في قانون الخدمة المدنية ومعايير الاختيار التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح الجهاز أن باب التقديم سيبدأ من يوم 20 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، مشددا على ضرورة مراجعة الشروط العامة والمستندات المطلوبة بدقة قبل استكمال عملية التسجيل لضمان قبول الطلبات وعدم استبعادها في مرحلة الفحص.

وتضمنت الشروط العامة للوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية ويتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره، وعدم سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي إلا بعد مرور اربع سنوات على الأقل من تاريخ الفصل، وألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاما في تاريخ نشر الإعلان.

وفيما يتعلق بالمؤهلات المطلوبة، اشترط الجهاز بالنسبة لوظيفتي مساعد اخصائي خدمات اسعافية واخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل، على أن يكون التقدير العام لا يقل عن جيد.

أما وظيفة فني قيادة سيارة اسعاف طبية مجهزة فتتطلب الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتلاءم مع طبيعة مهام الوظيفة، مع التأكيد على عدم قبول طلبات الحاصلين على مؤهلات أعلى أو أقل من المطلوب.

كما ألزمت هيئة الإسعاف المتقدمين باجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي وتحليل المخدرات، إلى جانب الخضوع للتدريبات التي تحددها الجهة المختصة، مع توقيع إقرار كتابي بقبول العمل في أي محافظة على مستوى الجمهورية وفقا لمقتضيات مصلحة العمل ومتطلبات الخدمة.

وأشار الجهاز إلى أن رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية تبلغ 28 جنيها، تسدد لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، على الحساب رقم 0781200/450/9، مع ضرورة أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان ومثبتا به اسم المتقدم بشكل واضح.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم صورا أصلية ملونة بصيغة jpg، وتضم صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين، والمؤهل الدراسي، وإفادة بدرجة التقدير لمن لم يذكر مؤهله التقدير العام، إضافة إلى إيصال الإيداع البنكي، والموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثانية أو أعلى لوظائف القيادة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوف للشروط أو يفتقر إلى المستندات المطلوبة، مؤكدا أن عملية الاختيار ستتم بشفافية كاملة وفقا لمعايير الكفاءة والانضباط لضمان اختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى هيئة الإسعاف المصرية ودعم منظومة الطوارئ على مستوى الجمهورية.