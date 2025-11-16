برواتب تصل لـ 45 ألف جنيه.. الوظائف الخالية بمشروع الضبعة النووي

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية الذي اعلنها مشروع الضبعة النووي للشباب الباحثين عن فرص عمل مجزية داخل واحد من أكبر المشروعات القومية في مصر.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل عن توفير آلاف الوظائف الجديدة داخل المشروع برواتب مرتفعة تصل إلى خمسة واربعين الف جنيه شهريا.

ويعد المشروع واحدا من اكبر المشروعات الاستراتيجية في الدولة نظرا لاعتماده على العمالة الفنية المدربة واحتياجه المستمر لخبرات متخصصة في مجالات متعددة.

وأعلنت وزارة العمل بالتعاون مع احدى الشركات المنفذة للمشروع عن توفير نحو ٤٥٠٠ وظيفة جديدة داخل مشروع الضبعة النووي.

وتشمل الوظائف المطلوبة عددا كبيرا من التخصصات الفنية التي تمثل العمود الفقري لاعمال الانشاء والبناء في مراحل المشروع الحالية.

وجاءت قائمة الوظائف لتضم ٥٠٠ حداد مسلح ٣ الاف مساعد حداد الف فورمجي ٥٠٠ نجار مسلح والف مساعد نجار اضافة الى ١٠٠ لحام ارجون ١٠٠ لحام كهرباء.

وتعكس هذه الارقام حجم الطلب الكبير على العمالة الفنية المدربة في المشروع الذي يشهد توسعا متسارعا خلال الفترة الاخيرة.

وتتراوح الرواتب التي تقدمها الجهة المشغلة بين ١٠ الاف جنيه كحد ادنى للراتب الاساسي وصولا الى ٤٥ الف جنيه لبعض المهن وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة والانتاجية.

وتشمل منظومة الاجور حوافز انتاجية تصل الى اثني عشر الفا وخمسمئة جنيه ليصل اجمالي الدخل الشهري لعدد من العاملين الى اثنين وعشرين الفا وخمسمئة جنيه.

ويحصل الحدادون والنجارون على رواتب قد تبلغ ٤٥ الف جنيه شهريا بينما تتراوح اجور لحام الكهرباء ولحام الارجون بين ٢٢٥٠٠ الفا وخمسمئة الي ٣٠ الف جنيه.

ويعتمد نظام العمل داخل المشروع على اربعة وعشرين يوم عمل وستة ايام اجازة شهريا.

كما تبدأ ساعات العمل من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء مع تخصيص ساعتين للراحة والغداء.

ويأتي هذا النظام بما يناسب طبيعة الاعمال الانشائية الثقيلة التي تتطلب وجود العمالة لفترات ممتدة وشاملة لضمان سير الاعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وحددت وزارة العمل عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ابرزها ان يكون السن بين ثمانية عشر وخمسة وخمسين عاما.

كما يشترط اجتياز الاختبارات الفنية التي تجرى في مدينة الضبعة يوميا من الاحد الى الخميس.

ويعد الاختبار الفني خطوة اساسية لضمان اختيار العناصر القادرة على التعامل مع طبيعة الاعمال الدقيقة داخل المشروع النووي.

ويتعين على المتقدمين تقديم عدد من المستندات تشمل اصل وصورة من شهادة اللياقة الطبية الصادرة من مستشفى حكومي وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

ويعكس هذا الجانب التنظيمي حرص الجهات المشغلة على ضمان الجدية ودقة البيانات المقدمة.

ويحصل العاملون داخل المشروع على عدد من المزايا الاضافية التي تجعل الوظائف المطروحة ضمن اكثر الفرص طلبا في سوق العمل.

وتشمل هذه المزايا توفير اقامة كاملة للعاملين اضافة الى مواصلات مؤمنة وتأمين اجتماعي وصحي شامل وفرص للترقية وحوافز انتاجية تعتمد على مستوى الاداء والكفاءة.

وتمنح هذه المميزات العاملين فرصة حقيقية لتحسين اوضاعهم المهنية والمالية داخل المشروع.

وتجرى اختبارات القبول يوميا في مدينة الضبعة امام فندق عروس البحر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

كما خصصت الوزارة ارقاما للتواصل عبر واتساب لتلقي الاستفسارات او الحصول على معلومات اضافية وهي:

01009502326

01009394460

01002903747

01200064667.