13150 جنيها شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن

أخبار البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة الجديدة ضمن مبادراتها المستمرة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية برواتب مجزية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والتدريب المهني في مختلف القطاعات.

الوظائف الشاغرة الجديدة

وكشفت الوزارة في إعلانها عن توافر 300 فرصة عمل جديدة بإحدى كبرى شركات التغذية، حيث تتنوع الوظائف بين مساعد مدير وعضو فريق، وتبدأ الرواتب من 8770 جنيها وتصل إلى 13150 جنيها شهريا، شاملة الحوافز والبدلات، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية كاملة.

وتتضمن الوظائف المتاحة منصب مساعد مدير براتب صافي يبلغ 13150 جنيها شهريا، بشرط امتلاك المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الفاست فود، كما تتاح وظائف أخرى براتب يتراوح بين 8770 و9290 جنيها شهريا، بشرط حصول المتقدم على مؤهل عال أو متوسط وألا يزيد عمره على 35 عاما، مع توضيح الموقف من التجنيد.

وتقع أماكن العمل في القاهرة الكبرى بمناطق التجمع الخامس، ومدينة نصر، والجيزة، والسادس من أكتوبر، ومصر الجديدة، مع حوافز مالية تصل إلى 2000 جنيه، وبدلات بقيمة 1040 جنيها، إضافة إلى بدل مواصلات للعاملين في مناطق التجمعات ومدينتي والشروق.

كما توفر الشركة بيئة عمل احترافية تتيح فرص تدريب مستمر، وحوافز ربع سنوية، وزيادات سنوية منتظمة، مع إمكانية الترقية بعد ستة أشهر فقط من العمل.

وأوضح إعلان وزارة الشباب والرياضة عن الوظائف الخالية، أن التقديم يتم من خلال استمارة توظيف مصر الرسمية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، على أن تجرى المقابلات الشخصية يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء، بمقر إدارة بافلو برجر في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، بمدينة نصر.

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل أخرى لدى شركة ماجد الفطيم  كارفور ، وتشمل وظائف متنوعة مثل مدير فرع، مدير قسم، كاشير، منسق ممرات، موظف خضار وفاكهة، موظف استلامات، مبيعات أجهزة، موظف أمن، وشيفات في تخصصات مختلفة تشمل الجزارة، الأجبان، المخبوزات، الحلويات، الأسماك، والأكلات الساخنة، إلى جانب وظيفة باريستا، وفني كهرباء، وفني صيانة تكييف وتبريد.

ويشترط للتقديم على وظائف ماجد الفطيم أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، ويتمتع بحسن المظهر ومهارات تواصل جيدة، مع موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

وتتوافر فرص العمل في فروع الشركة بمناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والقاهرة الجديدة، برواتب مجزية تحدد وفقا للخبرة والمؤهل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير يومين إجازة أسبوعيا، وتأمين طبي عائلي واجتماعي، بالإضافة إلى وسيلة انتقال للعاملين في بعض الفروع.

ويأتي إعلان الشباب والرياضة عن هذه الوظائف الخالية اليوم في إطار جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، تضمن حياة كريمة ودعما مباشرا لمنظومة التشغيل الوطنية.

