القوات الروسية تحرر بلدة "ريبنوي" في مقاطعة "زابوروجيه"

تمكنت القوات الروسية من تحرير بلدة (ريبنوي) في مقاطعة (زابوروجيه) ، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم /الأحد/ نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - "أن وحدات من مجموعة قوات الشرق تقدمت إلى عمق دفاعات العدو وحررت قرية بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضحت أن ست هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية 151 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الحرس الوطني 1 و13 من مناطق (موناشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك-أوزلوفوي وأوسينوفو وبيتروفكا) في مقاطعة خاركيف تم صدها من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للبيان :"حسنت وحدات مجموعة قوات الشمال وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 160عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى ، وعددا من المدافع الميدانية ، وتم تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وثلاثة مستودعات للمواد" ، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 7 صواريخ "هيمارس" و247 مسيرة أوكرانية.

